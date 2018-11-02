2 ноября, 2018, 12:03

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт на пост посла США в Организации Объединенных Наций вместо Никки Хейли

Об этом пишет Reuters.

"Она очень серьезно рассматривается", - сказал Трамп.

"Она замечательная. Она была с нами очень долго. Она долгое время была приверженницей... На следующей неделе мы, вероятно, примем решение", - заявил он.

Если Нойерт будет назначена президентом и одобрена сенатом, она заменит Хейли, которая в прошлом месяце объявила, что покинет пост в конце года.

Нойерт, бывшая корреспондентка Fox News Channel, была назначена пресс-секретарем Государственного департамента США в апреле 2017 года.

Как отмечает агентство, ее назначение было бы необычным выбором, поскольку у нее нет опыта политической деятельности.