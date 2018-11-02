"Она замечательная": Трамп хочет назначить Нойерт послом США в ООН
2 ноября, 2018, 12:03
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт на пост посла США в Организации Объединенных Наций вместо Никки Хейли
Об этом пишет Reuters.
"Она очень серьезно рассматривается", - сказал Трамп.
"Она замечательная. Она была с нами очень долго. Она долгое время была приверженницей... На следующей неделе мы, вероятно, примем решение", - заявил он.
Если Нойерт будет назначена президентом и одобрена сенатом, она заменит Хейли, которая в прошлом месяце объявила, что покинет пост в конце года.
Нойерт, бывшая корреспондентка Fox News Channel, была назначена пресс-секретарем Государственного департамента США в апреле 2017 года.
Как отмечает агентство, ее назначение было бы необычным выбором, поскольку у нее нет опыта политической деятельности.
- Ранее сообщалось, что Трамп предложил пост посла США в ООН своей бывшей советнице по вопросам национальной безопасности, одной из топ-менеджеров крупного американского банка Goldman Sachs Дине Пауэлл, однако она отказалась.
- 9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу.
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