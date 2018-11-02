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The Beatles выпустили новый клип с редкими архивными кадрами

Созданный из архивных фото и видео клип посвящается 50-летию альбома The White Album The Beatles

Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Клип на записанную 50 лет назад песню "Glass Onion" создали экс-бас-гитарист группы Пол Маккартни и арт-директор Ричард Гамильтон в его лондонской студии.

 

Группа The Beatles - одна из самых успешных с коммерческой точки зрения музыкальных групп в истории популярной музыки, распалась в 1970 году. Количество проданных пластинок группы превышает один миллиард экземпляров, что является рекордом мировой музыкальной индустрии.

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