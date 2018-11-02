Сын певицы Билозир возглавил "Украгролизинг"

2 ноября, 2018, 17:34

Сын народного депутата от Блока Петра Порошенко и украинской певицы Оксаны Билозир Андрей стал исполняющим обязанности гендиректора крупной государственной агрокомпании “Украгролизинг”

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства № 803-р от 31 октября.

"Назначить Билозира Андрея Игоревича исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании “Украгролизинг” до назначения в установленном порядке генерального директора указанной Компании", - отмечается в документе.

Андрей Билозир, 1982 года рождения, был депутатом Киевского горсовета VII созыва Деснянского района (округ №20), а также соучредителем издательской группы "Италия-Украина" и компании "Амид партнер" по производству текстильных изделий.

Высшее образование получил в 2005 году в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко на факультете международного права, получив степень магистра по специальности "юрист-международник, переводчик английского языка".

В 2003 году проходил стажировку в Оттаве как помощник депутата парламента Канады Питера Голдринг.