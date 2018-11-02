Сын певицы Билозир возглавил "Украгролизинг"
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства № 803-р от 31 октября.
"Назначить Билозира Андрея Игоревича исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании “Украгролизинг” до назначения в установленном порядке генерального директора указанной Компании", - отмечается в документе.
Андрей Билозир, 1982 года рождения, был депутатом Киевского горсовета VII созыва Деснянского района (округ №20), а также соучредителем издательской группы "Италия-Украина" и компании "Амид партнер" по производству текстильных изделий.
Высшее образование получил в 2005 году в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко на факультете международного права, получив степень магистра по специальности "юрист-международник, переводчик английского языка".
В 2003 году проходил стажировку в Оттаве как помощник депутата парламента Канады Питера Голдринг.
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