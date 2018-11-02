Суд конфискует все имущество Януковича, если признает его виновным, - Луценко

2 ноября, 2018, 15:31

Суд над президентом-беглецом Виктором Януковичем в случае признания его виновным в особо тяжких преступлениях, конфискует все имущество обвиняемого, найденное в Украине и за ее пределами

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире львовского телеканала "Первый северный" в проекте "ТЕМА".

Как отметил Луценко, в так называемых заочных слушаниях важным аспектом является не только моральный, но и материальный, ведь речь идет о суде над гражданином, который не находится на территории Украины. И таких процессов в отношении экс-чиновников происходит в судах десятки.

"Если суд признает кого-то из них виновным по особо тяжким преступлениям, происходит конфискация всего известного имущества на территории Украины и вне нее. Даже, если через некоторое время имущество, которое сейчас неизвестно где, будет найдено, оно также будет подлежать конфискации. Поэтому такие процессы очень важны с материальной точки зрения", - отметил Луценко.

Именно поэтому, по его убеждению, этот процесс так старательно затягивается адвокатами Януковича.