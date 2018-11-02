 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд конфискует все имущество Януковича, если признает его виновным, - Луценко


фото: spiegel
Суд над президентом-беглецом Виктором Януковичем в случае признания его виновным в особо тяжких преступлениях, конфискует все имущество обвиняемого, найденное в Украине и за ее пределами

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире львовского телеканала "Первый северный" в проекте "ТЕМА".

Как отметил Луценко, в так называемых заочных слушаниях важным аспектом является не только моральный, но и материальный, ведь речь идет о суде над гражданином, который не находится на территории Украины. И таких процессов в отношении экс-чиновников происходит в судах десятки.

"Если суд признает кого-то из них виновным по особо тяжким преступлениям, происходит конфискация всего известного имущества на территории Украины и вне нее. Даже, если через некоторое время имущество, которое сейчас неизвестно где, будет найдено, оно также будет подлежать конфискации. Поэтому такие процессы очень важны с материальной точки зрения", - отметил Луценко.

Именно поэтому, по его убеждению, этот процесс так старательно затягивается адвокатами Януковича.

  • Напомним, обвинение в государственной измене Виктора Януковича просит Оболонский райсуд Киева признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.
  • 13 сентября суд начал стадию прений стороны защиты. Государственный адвокат Януковича Юрий Рябовол и платный адвокат Александр Байдык попросили оправдать экс-президента.
  • Оболонский районный суд уже приглашал Януковича до последнего слова на 12 октября.
  • Он, в свою очередь, заявил, что хочет выступить и попросил перенести судебное заседание.
  • Напомним также, председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко заявил, что обвиняемый в госизмене бывший президент Виктор Янукович сможет обратиться в суд с последним словом 19 ноября.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2018 пятница

больше новостей

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать