Суд конфискует все имущество Януковича, если признает его виновным, - Луценко
Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире львовского телеканала "Первый северный" в проекте "ТЕМА".
Как отметил Луценко, в так называемых заочных слушаниях важным аспектом является не только моральный, но и материальный, ведь речь идет о суде над гражданином, который не находится на территории Украины. И таких процессов в отношении экс-чиновников происходит в судах десятки.
"Если суд признает кого-то из них виновным по особо тяжким преступлениям, происходит конфискация всего известного имущества на территории Украины и вне нее. Даже, если через некоторое время имущество, которое сейчас неизвестно где, будет найдено, оно также будет подлежать конфискации. Поэтому такие процессы очень важны с материальной точки зрения", - отметил Луценко.
Именно поэтому, по его убеждению, этот процесс так старательно затягивается адвокатами Януковича.
- Напомним, обвинение в государственной измене Виктора Януковича просит Оболонский райсуд Киева признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.
- 13 сентября суд начал стадию прений стороны защиты. Государственный адвокат Януковича Юрий Рябовол и платный адвокат Александр Байдык попросили оправдать экс-президента.
- Оболонский районный суд уже приглашал Януковича до последнего слова на 12 октября.
- Он, в свою очередь, заявил, что хочет выступить и попросил перенести судебное заседание.
- Напомним также, председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко заявил, что обвиняемый в госизмене бывший президент Виктор Янукович сможет обратиться в суд с последним словом 19 ноября.
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