США введут санкции против причастных к убийству Хашогги

2 ноября, 2018, 11:59

Правительство Соединенных Штатов применит санкции против лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги

Об этом сообщает The Reuters.

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон отреагирует на убийство саудовского журналиста в стамбульском консульстве.

"Администрация США применит санкции против лиц, причастных к убийству" ,- сказал он.

Госсекретарь добавил, что потребуется несколько недель, чтобы собрать все необходимые доказательства для применения санкций. Президент Штатов будет требовать ответственности для каждого, кто был причастен к этому преступлению.

Несмотря на то что Америка осуждает убийство Хашогги, она все еще имеет надежные и долгосрочные партнерские отношения с Саудовской Аравией. Главный дипломат США подчеркнул, что они постараются сохранить эти отношения неизменными.

Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.