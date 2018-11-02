США введут санкции против причастных к убийству Хашогги
Об этом сообщает The Reuters.
Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон отреагирует на убийство саудовского журналиста в стамбульском консульстве.
"Администрация США применит санкции против лиц, причастных к убийству" ,- сказал он.
Госсекретарь добавил, что потребуется несколько недель, чтобы собрать все необходимые доказательства для применения санкций. Президент Штатов будет требовать ответственности для каждого, кто был причастен к этому преступлению.
Несмотря на то что Америка осуждает убийство Хашогги, она все еще имеет надежные и долгосрочные партнерские отношения с Саудовской Аравией. Главный дипломат США подчеркнул, что они постараются сохранить эти отношения неизменными.
Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. За убийство саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашогги примет участие ЦРУ.
- Лидер Турецкой оппозиционной партии Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого Хашогги.
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