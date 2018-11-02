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Санкции близко: Трамп анонсировал новые ограничения против Ирана цитатой из "Игры престолов"

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 5 ноября новых жестких санкций против Ирана

Об этом он написал в Twitter.

Обещание новых санкций Трамп разместил в виде постера с собственным изображением, напоминающий постеры канала HBO для известного сериала "Игра престолов". На постере также размещена фраза "Санкции близко: 5 ноября" (как известно, расширенные антииранские санкции, которые охватят экспорт, ожидаются с 5 ноября), что является видоизмененной цитатой из "Игры престолов".

"США запускают кампанию экономического давления, чтобы перекрыть режима доступ к средствам, необходимым для реализации им своего кровавого повестки дня" - отметили в сообщении, ретвитнув сообщение Трампа.

  • Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном относительно ядерной программы. Он также сообщил о возобновлении всех санкций против Ирана. США снова ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.
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