Санкции близко: Трамп анонсировал новые ограничения против Ирана цитатой из "Игры престолов"

2 ноября, 2018, 19:58

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 5 ноября новых жестких санкций против Ирана

Об этом он написал в Twitter.

Обещание новых санкций Трамп разместил в виде постера с собственным изображением, напоминающий постеры канала HBO для известного сериала "Игра престолов". На постере также размещена фраза "Санкции близко: 5 ноября" (как известно, расширенные антииранские санкции, которые охватят экспорт, ожидаются с 5 ноября), что является видоизмененной цитатой из "Игры престолов".

"США запускают кампанию экономического давления, чтобы перекрыть режима доступ к средствам, необходимым для реализации им своего кровавого повестки дня" - отметили в сообщении, ретвитнув сообщение Трампа.

The United States has launched a campaign of economic pressure to deny the regime the funds it needs to advance its bloody agenda! https://t.co/0yuYgpvq5i — The White House (@WhiteHouse) 2 ноября 2018 г.