Санкции близко: Трамп анонсировал новые ограничения против Ирана цитатой из "Игры престолов"
Об этом он написал в Twitter.
2 ноября 2018 г.
Обещание новых санкций Трамп разместил в виде постера с собственным изображением, напоминающий постеры канала HBO для известного сериала "Игра престолов". На постере также размещена фраза "Санкции близко: 5 ноября" (как известно, расширенные антииранские санкции, которые охватят экспорт, ожидаются с 5 ноября), что является видоизмененной цитатой из "Игры престолов".
"США запускают кампанию экономического давления, чтобы перекрыть режима доступ к средствам, необходимым для реализации им своего кровавого повестки дня" - отметили в сообщении, ретвитнув сообщение Трампа.
The United States has launched a campaign of economic pressure to deny the regime the funds it needs to advance its bloody agenda! https://t.co/0yuYgpvq5i— The White House (@WhiteHouse) 2 ноября 2018 г.
- Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном относительно ядерной программы. Он также сообщил о возобновлении всех санкций против Ирана. США снова ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.
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