Россияне обстреляли Объединенные силы под Авдеевкой, Марьинкой и Широкино
2 ноября, 2018, 18:24
В пятницу, 2 ноября, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Днем оккупанты прицельно стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Широкино.
Украинские военные открывали огонь в ответ, чтобы заставить захватчиков прекратить обстрелы.
В течение дня потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.
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