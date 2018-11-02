Россияне обстреляли беспилотник ОБСЕ с оккупированной территории Луганщины

2 ноября, 2018, 19:55

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала очередной обстрел их мини-БПЛА со стороны неподконтрольной украинскому правительству территории Луганщины

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, 2 ноября.

Как отмечается, в частности в Луганской области произошло увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Миссия зафиксировала среди прочего примерно 100 взрывов против 3 соответственно.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке Миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 км на северо-запад от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА", - говорится в отчете.

При этом, как отметили в ОБСЕ, беспилотник не был поврежден, наблюдатели приземлили его и покинули этот район.

Накануне Германия и Франция обвинили Россию и контролируемых ею боевиков на Донбассе в причастности к пропаже беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.