Россияне обстреляли беспилотник ОБСЕ с оккупированной территории Луганщины
Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, 2 ноября.
Как отмечается, в частности в Луганской области произошло увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Миссия зафиксировала среди прочего примерно 100 взрывов против 3 соответственно.
"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке Миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 км на северо-запад от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА", - говорится в отчете.
При этом, как отметили в ОБСЕ, беспилотник не был поврежден, наблюдатели приземлили его и покинули этот район.
- Ранее ОБСЕ заявила о сокращении расстояния между Объединенными силами и оккупантами.
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