Россия не пустила французский пассажирский самолет

2 ноября, 2018, 11:04

Из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство Российской Федерации пассажирский самолет авиакомпании Air France вынужденно вернулся в Париж во время полета во Вьетнам

Об этом сообщает Europe1.

Авиакомпания Air France подтвердила информацию, что не знает причины недопуска самолета в пространство РФ. Капитан самолета заявил, что никогда ранее не сталкивался с подобными ситуациями.

По словам одной из пассажирок самолета, капитан во время полета объявил об отсутствии разрешения на полет над частью территории России.

Представители авиакомпании предположили, что причиной происшествия могла стать компьютерная ошибка.

"Но единственная уверенность в данном инциденте, в конце концов, заключается в том, что когда Россия говорит" нет ", это означает" нет ", - сообщили в авиакомпании.