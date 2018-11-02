"Поедут следующим": в Париже водитель автобуса высадил всех пассажиров, чтобы отвезти человека с инвалидностью

2 ноября, 2018, 16:18

Водитель автобуса высадил всех пассажиров после того, как никто не хотел уступать место мужчине с инвалидностью

Об этом сообщает украинская служба ВВС.

Инцидент произошел в Париже. Франсау ле Берр имеет рассеянный склероз и передвигается на инвалидной коляске. На одной из остановок он хотел сесть в автобус, но никто из пассажиров не подвинулся, чтобы ему хватило места.

Водитель увидел, что происходит и попросил всех выйти из транспорта. Затем он дал Франсуа возможность занять место в автобусе, закрыл двери и тронулся.

Об инциденте сообщила общественная организация, которая занимается защитой прав людей с ограниченными возможностями.

"Вчера, когда я пытался сесть в автобус, никто не захотел подвинуться, чтобы освободить мне место. Поскольку никто не двинулся, водитель встал и сказал: "Все, автобус дальше не поедет. Выходим!" После этого он подошел ко мне и сказал:" Поднимайтесь в автобус, а остальные будут ждать следующего! "

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s'levé et à dit "Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m'a dit "vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d'après!

François Le Berre pic.twitter.com/Icb5fqPMfD — Accessible POUR TOUS (@tomipa06) 21 октября 2018 г.