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"Обычная технология": Садовый рассказал, зачем Тимошенко хочет сотрудничества с ним и Вакарчуком

Заявление лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко о готовности к сотрудничеству с лидером "Самопомочи" Андреем Садовым и музыкантом Святославом Вакарчуком является обычной технологией по получению симпатии львовян

Об этом лидер партии "Объединение "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый написал в своем Facebook.

"Ход мыслей Юлии Владимировны прост - во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчуке, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет. Госпожа Тимошенко, на самом деле все просто. Люди хотят настоящих перемен, а не возвращения старых схем", - отметил Садовый.

  • Напомним, Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что хочет работать с партией "Самопомич", с политсилой Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком.
  • Ранее, в начале октября, Андрей Садовый заявил, что будет баллотироваться в президенты.
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