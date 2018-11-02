"Обычная технология": Садовый рассказал, зачем Тимошенко хочет сотрудничества с ним и Вакарчуком

2 ноября, 2018, 21:24

Заявление лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко о готовности к сотрудничеству с лидером "Самопомочи" Андреем Садовым и музыкантом Святославом Вакарчуком является обычной технологией по получению симпатии львовян

Об этом лидер партии "Объединение "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый написал в своем Facebook.

"Ход мыслей Юлии Владимировны прост - во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчуке, которого любят как общественного деятеля и певца. Никакой искренности здесь нет. Госпожа Тимошенко, на самом деле все просто. Люди хотят настоящих перемен, а не возвращения старых схем", - отметил Садовый.