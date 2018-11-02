"Динамо" и "Шахтер" встретятся в 1/4 финала Кубка Украины
2 ноября, 2018, 13:21
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу
Четвертьфиналистами турнира стали "Львов", "Днепр-1", "Динамо", "Ингулец", "Ворскла", "Карпаты", "Шахтер" и "Заря". Посев при жеребьевке не использовался. При этом представители низших лиг автоматически получали право сыграть с клубами премьер-лиги на своем поле.
По результатам жеребьевки сформировались следующие пары:
"Львов" - "Заря"
"Ингулец" - "Карпаты"
"Днепр-1" - "Ворскла"
"Шахтер" - "Динамо"
Четвертьфинальные матчи Кубка Украины состоятся 3 апреля 2019 года.
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