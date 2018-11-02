 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Динамо" и "Шахтер" встретятся в 1/4 финала Кубка Украины


фото: UA-football
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Четвертьфиналистами турнира стали "Львов", "Днепр-1", "Динамо", "Ингулец", "Ворскла", "Карпаты", "Шахтер" и "Заря". Посев при жеребьевке не использовался. При этом представители низших лиг автоматически получали право сыграть с клубами премьер-лиги на своем поле.

По результатам жеребьевки сформировались следующие пары:

"Львов" - "Заря"

"Ингулец" - "Карпаты"

"Днепр-1" - "Ворскла"

"Шахтер" - "Динамо"

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины состоятся 3 апреля 2019 года.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2018 пятница

больше новостей

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать