"Бук", "Тор", "Оса-АКМ": Как прошли ракетные испытания ПВО на Херсонщине
Об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины в Facebook.
Отмечается, что в боевых стрельбах военные использовали такие модификации ЗРК, как "Бук", "Тор", "Оса-АКМ". В стрельбах принимали участие подразделения Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска ВСУ.
Также военные провели контрольные испытания ЗРК прошли глубокую модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
По словам секретаря СНБО Украины, целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны, "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны".
"Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины", - сказал Александр Турчинов.
Турчинов заявил, что украинские военные на боевых стрельбах продемонстрировали мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности.
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет