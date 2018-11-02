"Бук", "Тор", "Оса-АКМ": Как прошли ракетные испытания ПВО на Херсонщине

2 ноября, 2018, 14:20

На полигоне "Ягорлык" Херсонской области во время учений военные провели испытания зенитно-ракетных комплексов

Об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины в Facebook.

Отмечается, что в боевых стрельбах военные использовали такие модификации ЗРК, как "Бук", "Тор", "Оса-АКМ". В стрельбах принимали участие подразделения Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска ВСУ.

Также военные провели контрольные испытания ЗРК прошли глубокую модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

По словам секретаря СНБО Украины, целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны, "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны".

"Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины", - сказал Александр Турчинов.

Турчинов заявил, что украинские военные на боевых стрельбах продемонстрировали мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности.