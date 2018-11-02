Путинское "победобесие": по улицам Великого Новгорода проведут "пленных немцев"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
Идею реконструировать событие Великой отечественной войны предложили новгородские чиновники. По их замыслу 20 января 2019 года городом проведут "пленных немцев".
"На площади Победы-Софийской состоится историческая реконструкция "Введение пленных немцев в Новгородский кремль", - заявил глава новгородского комитета культуры Константин Хиврич.
А новгородская областная филармония готовит для зрителей театрализованную реконструкцию суда над нацистскими военными преступниками "И судимы будете!"
В социальных сетях осудили идеи агрессивных инсталляций.
"Остановитесь, не нужно никакой театрализации военных действий и оголтелой пропаганды с пленными немцами", - пишут новгородцы в социальных сетях.
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