2 ноября, 2018, 12:00

Пассажирский автобус упал в реку Янцзы на территории города Чунцин из-за драки между пассажиркой и водителем. 13 человек погибли, еще 2 считаются пропавшими без вести

Об этом сообщает BBC.

Судя по распространенному видео с камеры над водительским креслом, одна из пассажирок 28 октября пропустила свою остановку и попросила водителя остановить автобус, однако он отказался выполнить ее просьбу - автобус уже заехал на мост, а на нем не предусматривались остановки общественного транспорта.

Женщина начала кричать, подошла к водителю и ударила его по голове рукой с телефоном. Водитель правой рукой отпустил руль и попытался ударить пассажирку в ответ.

Из-за этого он отвернулся от дороги, на мгновение потерял управление и автобус столкнулся с легковым автомобилем, врезался в ограждение и упал в реку с высоты 50 метров.

Свидетели сказали, что видели, как автобус перевернулся на другую сторону дороги, прежде чем врезаться через барьер безопасности в районе Ваньчжоу.

Согласно первоначальной версии, авария произошла по вине женщины - водителя легковушки, однако в дальнейшем появились доказательства того, что правила дорожного движения нарушил человек за рулем автобуса.

После поступления информации о ЧП власти мобилизовали спасателей, военнослужащих, полицейских, водолазов и добровольцев. В среду с помощью специальной техники спасателям удалось поднять транспортное средство с 70-метровой глубины.