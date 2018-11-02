Пропустила остановку: автобус в Китае упал с моста из-за драки пассажирки с водителем
Об этом сообщает BBC.
Судя по распространенному видео с камеры над водительским креслом, одна из пассажирок 28 октября пропустила свою остановку и попросила водителя остановить автобус, однако он отказался выполнить ее просьбу - автобус уже заехал на мост, а на нем не предусматривались остановки общественного транспорта.
Женщина начала кричать, подошла к водителю и ударила его по голове рукой с телефоном. Водитель правой рукой отпустил руль и попытался ударить пассажирку в ответ.
Из-за этого он отвернулся от дороги, на мгновение потерял управление и автобус столкнулся с легковым автомобилем, врезался в ограждение и упал в реку с высоты 50 метров.
Свидетели сказали, что видели, как автобус перевернулся на другую сторону дороги, прежде чем врезаться через барьер безопасности в районе Ваньчжоу.
Согласно первоначальной версии, авария произошла по вине женщины - водителя легковушки, однако в дальнейшем появились доказательства того, что правила дорожного движения нарушил человек за рулем автобуса.
После поступления информации о ЧП власти мобилизовали спасателей, военнослужащих, полицейских, водолазов и добровольцев. В среду с помощью специальной техники спасателям удалось поднять транспортное средство с 70-метровой глубины.
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