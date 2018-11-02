После инцидента с пьяным пилотом Япония изменит правила для экипажей

2 ноября, 2018, 09:20

Япония ужесточит правила употребления алкоголя сотрудниками авиакомпаний после того, как в Лондоне сняли с рейса пилота Japan Airlines за пребывание в нетрезвом состоянии

Об этом заявил министр транспорта Японии Кеит Исии, сообщает Mainichi.

"Мы будем использовать все возможные средства для обеспечения безопасности полетов. Мы усилим правила употребления алкоголя, руководствуясь стандартами других стран", - сказал министр.

В свою очередь, в авиакомпании Japan Airlines рассказали, что уровень алкоголя в крови 42-летнего пилота превышал норму в 10 раз. Вечером накануне вылета мужчина выпил пять банок пива и две бутылки вина. Его задержали в лондонском аэропорту Хитроу. Приговор пилоту вынесут 29 ноября.