Порошенко в Турции встретится со Вселенским патриархом

2 ноября, 2018, 22:22

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Турцию встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Он обязательно заедет к Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по томосу, уже объявленную", - сказала Луценко.

Порошенко посетит Турцию 3-4 ноября.

Напомним, Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился у Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.

11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.

В РПЦ заявили, что Вселенский Патриарх "пересек красную черту". 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней. 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине. Верующим РПЦ запретили молиться в храмах Вселенского патриархата. Русская церковь в Нью-Йорке объявила бойкот Константинополю. РПЦ объявила Вселенского Патриарха Варфоломея "раскольником" и требует извинений за Украину.

Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве в пользование Вселенского патриархата. Ее планируют сделать посольством Вселенского патриархата.

Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная Церковь в Украине".