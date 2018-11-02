 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Новый президент Бразилии решил перенести посольство в Иерусалим


фото: REUTERS
Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару, которого уже окрестили "бразильским Трампом", объявил о решении перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

"Как было заявлено ранее во время нашей кампании, мы намерены перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль - суверенное государство, и мы уважаем это", - заявил он в Twitter.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать