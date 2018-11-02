Новый президент Бразилии решил перенести посольство в Иерусалим
2 ноября, 2018, 10:54
Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару, которого уже окрестили "бразильским Трампом", объявил о решении перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим
"Как было заявлено ранее во время нашей кампании, мы намерены перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль - суверенное государство, и мы уважаем это", - заявил он в Twitter.
As previously stated during our campaign, we intend to transfer the Brazilian Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem. Israel is a sovereign state and we shall duly respect that.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 ноября 2018 г.
- Напомним, что 63-летний бывший военный Жаир Болсонару избран новым президентом Бразилии. За его взгляды Болсонару сравнивают с президентом США Дональдом Трампом.
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