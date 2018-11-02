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Новинский возглавил список топ-правонарушителей по октябрь, - НАПК

Вадим Новинский
фото: ictv
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало список топ-нарушений за октябрь, в котором первое место занимает нардеп Вадим Новинский
Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в Facebook.

Отмечается, что Новинский недостоверно задекларировал принадлежащее ему имущество в декларациях за 2015 и 2016 годы – на сумму свыше 8,6 млн гривень в каждой декларации за 2015 и 2016. В отношении депутата составлены и направлены в НАБУ 2 обоснованных вывода о выявленных признаках уголовного правонарушения.

Вторую позицию возглавляет начальник ГУ Государственной миграционной службы в городе Киеве Татьяна Беляк, которая за 2015 год указала недостоверную информацию в декларации на сумму более 8,6 млн грн, за 2016 год – на сумму свыше 1,5 млн грн, за 2017 год – свыше 1,6 млн грн. Ей предоставили 3 обоснованных вывода, которые переданы в НАБУ.

Согласно информации, на третьем месте топ-правонарушителей оказался глава Ривненской ОГА Алексей Муляренко. Он в декларации подал недостоверные сведения на сумму более 388 тыс. грн, что составляет 242 прожиточных минимума для трудоспособных лиц. В отношении чиновника составили админпротокол и направили в суд.
 
На сумму более 303 тыс. грн задекларировал недостоверную информацию судья Верховного Суда Украины Александр Потыльчак. На него в суд подали админпротокол.
 
Ежегодную декларацию по 2017 г. подала несвоевременно заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, поэтому соответствующий протокол подали в суд.
 
В НАПК напомнили, что за декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 250 прожиточных минимумов наступает уже уголовная ответственность.

Напомним, НАПК выявило нарушения в декларации нардепа Новинского.

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