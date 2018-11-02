Некоторые активисты являются частью фингруппировок с элементами криминала ,- Луценко
Об этом шла речь на оперативном совещании работников прокуратуры, передает Еспресо.TV
Во время совещания генеральный прокурор акцентировал внимание на том, что участились преступления против общественных активистов. Официально их за последний период зафиксировано 54. В трети из них удалось найти исполнителей и ни одного заказчика.
Прокурор выделил, что осталось очень мало идейных активистов, которые бесплатно выполняют общественную работу. Зато отметил, что увеличилось количество общественных активистов, которые являются частью финансовых группировок с элементами криминала.
"Надо уничтожить криминогенные группировки, которые нанимают этих активистов для подогрева ситуаций на улице", - добавил генпрокурор.
Луценко привел пример с застройками: "Активисты, предварительно профинансированные другим застройщиком, выходят на митинги против застройщика. Не надо забывать, что они могут быть вооружены дубинками, ножами и огнестрельным оружием".
- Напомним, что в Одессе произошло очередное нападение на активиста - в его авто стреляли на заправке
- В Киеве подстрелили активиста "Дорожного контроля".
Читайте также
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
-
27 октября, 2018 Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин
-
-
26 октября, 2018 Шпундра: чисто украинское блюдо для холодных дней
Читайте также
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
-
27 октября, 2018 Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин
-