Нападение на христиан в Египте: ответственность за теракт взяла "ИГ"
2 ноября, 2018, 21:39
Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на автобус с верующими Коптской православной церкви в Египте
Об этом сообщило в Twitter агентство AFP.
"Исламское государство" заявило о нападении боевиков на автобус с коптскими христианами в центральном Египте", - говорится в сообщении.
#BREAKING: 7 dead in attack on bus carrying Coptic Christians in Egypt: church pic.twitter.com/KDYY9v5Bit— AFP news agency (@AFP) 2 ноября 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела автобуса с верующими в Египте 2 ноября погибли по меньшей мере 7 человек.
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