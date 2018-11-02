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Нападение на христиан в Египте: ответственность за теракт взяла "ИГ"

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на автобус с верующими Коптской православной церкви в Египте

Об этом сообщило в Twitter агентство AFP.

"Исламское государство" заявило о нападении боевиков на автобус с коптскими христианами в центральном Египте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела автобуса с верующими в Египте 2 ноября погибли по меньшей мере 7 человек.

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