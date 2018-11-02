 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На выезде из Киева бус снес электроопору и въехал в КПП

В Оболонском районе столицы на ул. Богатырской водитель автобуса не справился с управлением и снес электроопору

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Свидетели рассказали, что увидели как Форд Транзит, двигаясь в направлении Вышгорода, изменил траекторию и врезался в столб, а затем в контрольно-пропускной пункт полиции.

От удара машину перевернуло, а сама сила удара была такой, что передняя часть машины уничтожена полностью, а столб отбросило на несколько метров. К счастью в это время на КПП не было полицейских, поэтому обошлось без трагедии.

Самого же водителя госпитализировали с незначительными травмами. На месте ДТП работают кроме следственно-оперативной группы работники Киевэнерго.

Причины ДТП установит следствие. Движение по улице Богатырской в ​​направлении Вышгорода несколько затруднено.

 

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать