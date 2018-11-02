На выезде из Киева бус снес электроопору и въехал в КПП
2 ноября, 2018, 10:27
В Оболонском районе столицы на ул. Богатырской водитель автобуса не справился с управлением и снес электроопору
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Свидетели рассказали, что увидели как Форд Транзит, двигаясь в направлении Вышгорода, изменил траекторию и врезался в столб, а затем в контрольно-пропускной пункт полиции.
От удара машину перевернуло, а сама сила удара была такой, что передняя часть машины уничтожена полностью, а столб отбросило на несколько метров. К счастью в это время на КПП не было полицейских, поэтому обошлось без трагедии.
Самого же водителя госпитализировали с незначительными травмами. На месте ДТП работают кроме следственно-оперативной группы работники Киевэнерго.
Причины ДТП установит следствие. Движение по улице Богатырской в направлении Вышгорода несколько затруднено.
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