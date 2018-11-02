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На Волыни задержали лже-полицейских, которые напали на автомобиль

На Волыни задержали разбойников с Черкащины, которые изображали из себя сотрудников полиции

Об этом сообщила прокуратура Волынской области.

Согласно сообщению, правоохранители Нацполиции задержали двух жителей Черкасской области, которые хотели завладеть денежными средствами в размере $20 тыс.

Отмечается, что о подготовке преступления правоохранители узнали заблаговременно и задержали "на горячем" вооруженных злоумышленников в момент совершения разбойного нападения на автомобиль.

Нападавших задержали по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 353 (присвоение властных полномочий).

"Решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц разбоя, направленного на завладение имуществом в крупных размерах, и самовольного присвоения властных полномочий с использованием форменной одежды сотрудника полиции и избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

 

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