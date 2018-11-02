На Ривненщине лесовоз раздавил два автомобиля, двое погибших
2 ноября, 2018, 08:47
В Ривненской области на 279-м километре автомобильной дороги Киев-Ковель, недалеко от села Клесов лесовоз врезался в два автомобиля
Два человека погибли, один — получил травмы. сообщает ГУ ГСЧС в Ривненской области.
Израненного человека в тяжелом состоянии госпитализировали в травматологическое отделение Сарненской районной больницы. Отмечается, что лесовоз раздавил одну машину, а вторая после столкновения вспыхнула. Ее потушили пожарные, которых вызвали местные жители.
Причины ДТП и степень вины каждого водителя устанавливают правоохранители.
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