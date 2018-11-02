 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Ривненщине лесовоз раздавил два автомобиля, двое погибших

В Ривненской области на 279-м километре автомобильной дороги Киев-Ковель, недалеко от села Клесов лесовоз врезался в два автомобиля

Два человека погибли, один — получил травмы. сообщает ГУ ГСЧС в Ривненской области.

Израненного человека в тяжелом состоянии госпитализировали в травматологическое отделение Сарненской районной больницы. Отмечается, что лесовоз раздавил одну машину, а вторая после столкновения вспыхнула. Ее потушили пожарные, которых вызвали местные жители.

Причины ДТП и степень вины каждого водителя устанавливают правоохранители.

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать