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На "выборы главы ЛНР" приглашают на украинском языке. Фотофакт

Приглашение на "выборы главы ЛНР" рассылают на украинском языке

Пользователи публикуют в сети фото таких приглашений.

На приглашениях фамилия, имя, отчество написаны на украинском языке.

Напомним, 11 ноября 2018 года на оккупированных территориях Луганской и Одесской областей пройдут "выборы глав республик".

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