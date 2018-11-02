На "выборы главы ЛНР" приглашают на украинском языке. Фотофакт

2 ноября, 2018, 16:51

Приглашение на "выборы главы ЛНР" рассылают на украинском языке

Пользователи публикуют в сети фото таких приглашений.

На приглашениях фамилия, имя, отчество написаны на украинском языке.

Лень было списки на русский переводит?) pic.twitter.com/HNpeYuLmgZ — hochudomoy (@hochu_dodomu) 2 ноября 2018 г.

Напомним, 11 ноября 2018 года на оккупированных территориях Луганской и Одесской областей пройдут "выборы глав республик".