На "выборы главы ЛНР" приглашают на украинском языке. Фотофакт
2 ноября, 2018, 16:51
Приглашение на "выборы главы ЛНР" рассылают на украинском языке
Пользователи публикуют в сети фото таких приглашений.
На приглашениях фамилия, имя, отчество написаны на украинском языке.
Лень было списки на русский переводит?) pic.twitter.com/HNpeYuLmgZ— hochudomoy (@hochu_dodomu) 2 ноября 2018 г.
Напомним, 11 ноября 2018 года на оккупированных территориях Луганской и Одесской областей пройдут "выборы глав республик".
- На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стараниями российских политтехнологов и кадровых офицеров развернута масштабная "предвыборная кампания".
- Канада и США против "выборов" в ОРДЛО
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