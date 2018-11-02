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На Донбассе погиб украинский военный, убиты двое боевиков

На протяжении прошлых суток, 1 ноября, российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два – получили ранения. По данным разведки, 1 ноября двое боевиков российско-оккупационных войск уничтожены и еще четверо - ранены.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Мариупольском направлении. Один раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык.

От начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкиного.

 

 

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