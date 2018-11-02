На Черкасщине чиновника военного лесничества поймали на взятке в свыше 500 тыс. гривень

2 ноября, 2018, 11:50

Сотрудники СБУ разоблачили на незаконной вырубке и реализации леса чиновника госпредприятия "Черкасское военное лесничество"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Правоохранители узнали, что старший мастер леса наладил механизм получения неправомерной выгоды от коммерсантов за незаконную вырубку и вывоз ценных пород древесины.

За отгрузку почти сорока кубометров лесопродукции лесник требовал более 500 тыс. гривень без заключения соответствующих договоров и по заниженной стоимости.

Злоумышленника задержали во время получения всей суммы взятки на территории лесного хозяйства.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Мужчину отстранят от должности и будут избирать ему меру пресечения.