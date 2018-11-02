Министр энергетики США приедет в Украину и Польшу с "альтернативой" газу и углю с РФ

2 ноября, 2018, 10:32

На следующей неделе министр энергетики США Рик Перри посетит Украину, Польшу и другие страны Восточной Европы

Об этом говорится в сообщении министерства энергетики США, пишет Reuters.

В ходе визитов министр планирует обсудить широкий круг вопросов: от ядерной энергии и кибербезопасности до экспорта угля и сжиженного природного газа.

Администрация президента Дональда Трампа стремится предложить Украине и Польше альтернативу российскому газу и углю, говорится в материале.

Белый дом ищет иностранные рынки для угля, поскольку внутреннее потребление снизилось до самого низкого уровня с 1983 года из-за закрытия угольных электростанций.

В июле 2017 года ПАО "Центрэнерго", одна из крупнейших энергетических компаний Украины, согласилось купить 700 тыс. тонн американского угля.

В прошлом месяце крупнейшая в Польше газовая компания PGNiG согласовала условия сделки по покупке сжиженного природного газа (СПГ) в американской компании Venture Global LNG для сокращения зависимости от России.

Согласно договору, который действует до 2022 года, более половины потребности Польши в газе зависит от российского "Газпрома".

Соединенные Штаты позиционируют свой СПГ как более надежный, чем газ из России, который поступает по трубопроводу, но сжиженный природный газ дороже из-за расходов на транспортировку и сжатие.

Перри также посетит Венгрию и Чехию.