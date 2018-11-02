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Мы защитим каждого: Гройсман поговорил с бабушками на лавочке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с женщинами пенсионного возраста и выслушал их жалобы, сидя на лавочке

Видео встречи главы правительства обнародовали в пятницу, 2 ноября, в его Twitter.

"Подчеркиваю: мы защитим каждого, кто будет нуждаться в государственной поддержке. И для этого все соцработники должны работать ответственно, слушать человека и учитывать обстоятельства его жизни", - отметил премьер.

  • Напомним, ранее Гройсман поручил провести массовый автоматический перерасчет пенсий всем категориям пенсионеров.
  • Ранее, 31 октября Кабинет министров освободил от обязанностей главы Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса. Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года.
  • Кабмин рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа и заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд грн, как объем субсидий для населения.
  • Кроме того, Министерство социальной политики разъяснило, как теперь будут начислять жилищные субсидии гражданам.

 

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