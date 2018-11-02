Мы защитим каждого: Гройсман поговорил с бабушками на лавочке

2 ноября, 2018, 17:55

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с женщинами пенсионного возраста и выслушал их жалобы, сидя на лавочке

Видео встречи главы правительства обнародовали в пятницу, 2 ноября, в его Twitter.

"Подчеркиваю: мы защитим каждого, кто будет нуждаться в государственной поддержке. И для этого все соцработники должны работать ответственно, слушать человека и учитывать обстоятельства его жизни", - отметил премьер.

Подчеркиваю: мы защитим каждого, кто будет нуждаться в государственной поддержке. И для этого все соцработники должны работать ответственно, слушать человека и учитывать обстоятельства ее жизни. pic.twitter.com/Pl39M98cZ3 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 2 ноября 2018 г.