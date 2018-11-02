Мораторий на землю: от Минрегиона требуют законопроект об обороте земли

2 ноября, 2018, 16:25

Секретариат Кабмина поручил Минагрополитики подать на рассмотрение правительства законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", необходимый для отмены моратория на продажу земли

Об этом говорится в письме за подписью заместителя государственного секретаря Кабмина Сергея Кушнира, передает "Экономическая правда".

"Просим Минагрополитики подать в установленном порядке проект Закона Украины "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на рассмотрение Кабинета министров", - говорится в письме.

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В секретариате Кабмина отметили, что профильные министерства и Госгеокадастр должны подать законопроект еще летом.

"Госгеокадастр вместе с заинтересованными министерствами обязаны разработать и представить указанный проект Закона в июле 2018 года. В настоящее время указанный законопроект на рассмотрение Кабинета министров не внесен", - отметили в секретариате Кабмина.