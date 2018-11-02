Мораторий на землю: от Минрегиона требуют законопроект об обороте земли
Об этом говорится в письме за подписью заместителя государственного секретаря Кабмина Сергея Кушнира, передает "Экономическая правда".
"Просим Минагрополитики подать в установленном порядке проект Закона Украины "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на рассмотрение Кабинета министров", - говорится в письме.
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В секретариате Кабмина отметили, что профильные министерства и Госгеокадастр должны подать законопроект еще летом.
"Госгеокадастр вместе с заинтересованными министерствами обязаны разработать и представить указанный проект Закона в июле 2018 года. В настоящее время указанный законопроект на рассмотрение Кабинета министров не внесен", - отметили в секретариате Кабмина.
- Напомним, МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
- Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не разрешать продажу земель иностранцам и агрохолдингам.
- 7 декабря 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного значения. Запрет будет действовать как минимум до 1 января 2019 года.
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