Матч сборной Украины переносят из Днепра в Турцию

2 ноября, 2018, 15:50

Сборная Украины по футболу может провести товарищеский матч против Турции не в Днепре, а на выезде

Об этом сообщает FootballHub.

Вероятность переноса матча с Днепра оценивается в 70%. О причинах такого решения пока неизвестно. Игра была запланирована на 20 ноября на "Днепр Арене".

В последний раз сборная Украины играла в Днепре еще в 2009 году. Тогда в отборе к чемпионату мира-2010 наши футболисты победили Англию со счетом 1:0.

Сборная Украины сыграет против Турции за четыре дня после заключительного матча группового раунда Лиги наций против Словакии, который состоится 16 ноября в Трнаве. Для команды Андрея Шевченко он не будет иметь никакого турнирного значения - украинцы досрочно выиграли соревнования в группе и вышли в сильнейший дивизион.