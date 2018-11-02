Матч сборной Украины переносят из Днепра в Турцию
2 ноября, 2018, 15:50
Сборная Украины по футболу может провести товарищеский матч против Турции не в Днепре, а на выезде
Об этом сообщает FootballHub.
Вероятность переноса матча с Днепра оценивается в 70%. О причинах такого решения пока неизвестно. Игра была запланирована на 20 ноября на "Днепр Арене".
В последний раз сборная Украины играла в Днепре еще в 2009 году. Тогда в отборе к чемпионату мира-2010 наши футболисты победили Англию со счетом 1:0.
Сборная Украины сыграет против Турции за четыре дня после заключительного матча группового раунда Лиги наций против Словакии, который состоится 16 ноября в Трнаве. Для команды Андрея Шевченко он не будет иметь никакого турнирного значения - украинцы досрочно выиграли соревнования в группе и вышли в сильнейший дивизион.
- Сборная Украины гарантировала себе первое место в группе, благодаря победе над командой Чехии.
- Команда Андрея Шевченко получит от УЕФА за успех в Лиге наций 3 млн евро.
- Украина поднялась в октябрьском рейтинге ФИФА на 27 позицию.
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