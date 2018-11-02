Массовое убийство в Керчи: психолог-криминалист считает, что убийца действовал не сам

2 ноября, 2018, 19:40

Исполнитель массового убийства в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи студент Владислав Росляков, вероятно, действовал не в одиночку

Об этом заявил эксперт Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, передают "Крым.Реалии".

По словам эксперта, если бы парень действовал один, это не привело бы к двух десяткам погибших.

"Я склонен думать, что он действовал не сам, потому что слишком много пострадавших и слишком большой локус поражения", - сказал Ирхин в комментарии изданию.

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Эксперт также напомнил, что некоторые очевидцы трагедии утверждали о нескольких направлениях ведения огня.

"Исходя из общей картины события, он, скорее всего, действовал не один. Потому что слишком сложный механизм - криминалистический механизм осуществления этого массового убийства. И очень много нестыковок. В интернете есть свидетельства очевидцев, которые говорят, что сразу с двух мест были выстрелы. Конечно, из этого можно сделать логический вывод, что он действовал не один", - сказал Ирхин.