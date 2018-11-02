Массовое убийство в Керчи: психолог-криминалист считает, что убийца действовал не сам
Об этом заявил эксперт Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, передают "Крым.Реалии".
По словам эксперта, если бы парень действовал один, это не привело бы к двух десяткам погибших.
"Я склонен думать, что он действовал не сам, потому что слишком много пострадавших и слишком большой локус поражения", - сказал Ирхин в комментарии изданию.
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Эксперт также напомнил, что некоторые очевидцы трагедии утверждали о нескольких направлениях ведения огня.
"Исходя из общей картины события, он, скорее всего, действовал не один. Потому что слишком сложный механизм - криминалистический механизм осуществления этого массового убийства. И очень много нестыковок. В интернете есть свидетельства очевидцев, которые говорят, что сразу с двух мест были выстрелы. Конечно, из этого можно сделать логический вывод, что он действовал не один", - сказал Ирхин.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что, кроме взрыва, слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
- 18 октября количество погибших возросло до 20 человек, еще 5 находились в коме.
- Оккупанты обнародовали список погибших. Убийца Владислав Росляков также погиб - по версии РФ, наложил на себя руки.
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