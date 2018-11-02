Луценко: Только пара "президент-премьер", подпертая большинством парламента, будет менять страну

2 ноября, 2018, 15:15

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что изменения в Украине будут происходить в случае сотрудничества президента с премьером, которых поддержит большинство парламента

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Первый Северный".

Прокурор заявил, что намерен вернуться в политику после выборов. При этом уточнил: “В какой команде я буду? В команде победителя, как всегда”.

Луценко добавил, что сейчас не занимается политикой, но хотел бы видеть вместе всех, кто проводит правоцентристскую политику.

В конце интервью Юрий Луценко заявил, что хочет формировать большое проукраинское, проевропейское большинство и заверил, что у него для этого есть определенный потенциал.

Напомним, что Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 году планирует "вернуться к политической деятельности"