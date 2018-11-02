Из Львова запускают регулярные авиарейсы в Ригу
Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика.
Четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам рейс будет выполняться с ночной стоянкой в Львове и вылетом на следующее утро из Львова. Полет продлится около двух часов.
На авиалинии заявлены региональные турбовинтовые самолеты Bombardier Q400.
Билеты на прямые рейсы Львов-Рига пока в продаже по цене от 130 евро в обе стороны по тарифу Basic, который не предусматривает возможность обмена или возврата и включает перевозку только ручной клади до 8 кг.
Сейчас airBaltic выполняет регулярные рейсы между Киевом и Ригой, а на сезонной основе летает в Одессу. Таким образом, Львов станет третьим городом Украины в маршрутной сети латвийского авиаперевозчика.
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