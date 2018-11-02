Из Львова запускают регулярные авиарейсы в Ригу

2 ноября, 2018, 09:16

Латвийская авиакомпания airBaltic запустит прямые регулярные рейсы во Львов из Риги с 1 апреля 2019 года

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика.

Четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам рейс будет выполняться с ночной стоянкой в Львове и вылетом на следующее утро из Львова. Полет продлится около двух часов.

На авиалинии заявлены региональные турбовинтовые самолеты Bombardier Q400.

Билеты на прямые рейсы Львов-Рига пока в продаже по цене от 130 евро в обе стороны по тарифу Basic, который не предусматривает возможность обмена или возврата и включает перевозку только ручной клади до 8 кг.

Сейчас airBaltic выполняет регулярные рейсы между Киевом и Ригой, а на сезонной основе летает в Одессу. Таким образом, Львов станет третьим городом Украины в маршрутной сети латвийского авиаперевозчика.