Конституционный суд отказался рассматривать законность моратория на продажу земли
Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.
"Большая палата Конституционного Суда Украины на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пунктов 14, 15 Раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины. Постановлено Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", - говорится в сообщении.
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В указанных пунктах речь идет о запрете продажи и покупки земли сельскохозяйственного назначения.
- Напомним, МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
- Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не разрешать продажу земель иностранцам и агрохолдингам.
- 7 декабря 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного значения. Запрет будет действовать как минимум до 1 января 2019 года.
- Секретариат Кабмина поручил Минагрополитики подать законопроект, необходимый для отмены моратория на продажу земли.
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