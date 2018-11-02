Конституционный суд отказался рассматривать законность моратория на продажу земли

2 ноября, 2018, 18:08

Конституционный Суд Украины отказался рассматривать представление народных депутатов относительно конституционности моратория на продажу земли

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

"Большая палата Конституционного Суда Украины на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пунктов 14, 15 Раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины. Постановлено Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", - говорится в сообщении.

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В указанных пунктах речь идет о запрете продажи и покупки земли сельскохозяйственного назначения.