Константинополь: В Украине больше нет Московского патриархата
Об этом заявил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов в интервью ВВС Украина.
По словам Иова, одним из пунктов исторического решения Вселенского престола от 11 октября было отмены синодального акта о передаче Киевской митрополии, то есть фактически территории Украины, под администрацию Русской церкви.
"Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине... С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто в связи с этим решением синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - пояснил архиепископ Иов.
Архиепископ Иов подчеркнул, что, решая украинский вопрос, Вселенский патриархат "ничего не получает".
"Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала (в Киеве) до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь", - сказал он.
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