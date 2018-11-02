Константинополь прокомментировал возможность отмены автокефалии РПЦ

2 ноября, 2018, 13:40

В отношении РПЦ будут применены "определенные решения" в случае продолжения сопротивления автокефалии Украинской церкви

Об этом заявил в интервью ВВС Украина представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов.

В частности, архиепископ Иов подчеркнул, что на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой.

Юридически Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается по поводу этого, она должна отречься от собственной автокефалии.

"Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией II, и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он признает Константинопольского патриарха как своего главу", - сказал архиепископ.

Он добавил, что некоторые канонисты считают, что, поскольку эти новые патриархаты, новые автокефалии были созданы Вселенским патриархатом, то в определенный момент, если Вселенский патриархат сочтет это нужным, он может и отменить этот статус.

На вопрос журналиста, означает ли это, что в определенный момент Константинополь может просто отменить Российскую церковь (ее автокефалию), владыка Иов ответил дипломатично:

"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - сказал архиепископ.