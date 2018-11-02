Харьковская епархия УПЦ (МП) присягнула митрополиту Московского патриархата Онуфрия
2 ноября, 2018, 17:09
Харьковская епархия Украинской православной церкви заявила о верности Московскому патриархату и его предстоятелю в Украине митрополиту Онуфрию
Об этом сообщает сайт епархии.
Соответствующее решение было принято во время собраний епархии 1 ноября.
"Собралось духовенство во главе с архиереем, засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. На собрании обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью епархии, подготовкой к годовому собранию духовенства, а также актуальные вопросы, касающиеся жизни верующих православной церкви на Слобожанщине", - говорится в сообщении.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский Патриарх "пересек красную черту". 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине. Верующим РПЦ запретили молиться в храмах Вселенского патриархата. Русская церковь в Нью-Йорке объявила бойкот Константинополю. РПЦ объявила Вселенского Патриарха Варфоломея "раскольником" и требует извинений за Украину.
- Митрополит УПЦ (МП) Александр (Драбинко) назвал себя и остальных Киевской митрополии клириками Вселенского патриархата.
- Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве в пользование Вселенского патриархата. Ее планируют сделать посольством Вселенского патриархата.
- Верховный Суд Украины рассмотрит три иска о признании противоправным и отмену постановления Верховной Рады о поддержке обращения президента к Вселенскому Патриархату.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная Церковь в Украине".
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