Харьковская епархия УПЦ (МП) присягнула митрополиту Московского патриархата Онуфрия

2 ноября, 2018, 17:09

Харьковская епархия Украинской православной церкви заявила о верности Московскому патриархату и его предстоятелю в Украине митрополиту Онуфрию

Об этом сообщает сайт епархии.

Соответствующее решение было принято во время собраний епархии 1 ноября.

"Собралось духовенство во главе с архиереем, засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. На собрании обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью епархии, подготовкой к годовому собранию духовенства, а также актуальные вопросы, касающиеся жизни верующих православной церкви на Слобожанщине", - говорится в сообщении.