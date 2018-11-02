Какой будет погода в первые выходные ноября. Прогноз синоптика

2 ноября, 2018, 10:30

В большинстве областей Украины 3 и 4 ноября погода будет без существенных осадков, но ожидается морось и туман

Украина находится в зоне высокого атмосферного давления, поэтому ливней не ожидается. Ночью и утром будут туманы и дымки. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10°C...+15°C. Несколько выше температура будет в южной части Украины +16°C...+17°C, на западе Украины +13°C...+16°C, на севере +11°C...+13°C, на востоке +10°C...+14°C.

В Киеве начало ноября обещает быть преимущественно сухим, с периодическими туманами и незначительными колебаниями температуры воздуха. Погода 3 и 4 ноября предполагается с температурой воздуха в пределах +11°C...+13°C. Осадков не ожидается, вероятен туман. 4 ноября в Киеве есть вероятность небольшого дождя.

Туманы усилят влажность и видимость ухудшится до 300-4500 метров. На выходных есть возможность небольшого дождя только в западной части Украины и на севере.