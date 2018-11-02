Как домашняя зверушка: Маск рассказал, что Tesla начнет "преследовать" своих хозяев

2 ноября, 2018, 16:26

Илон Маск анонсировал очередное обновление для Tesla: теперь у электрокаров появятся расширенные возможности управления через смартфон

Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

Car will drive to your phone location & follow you like a pet if you hold down вызов button on Tesla app — Elon Musk (@elonmusk) 1 ноября 2018 г.

"Автомобиль будет ездить за вами и вашим телефоном, как домашнее животное, если держать нажатой кнопку вызова в приложении Tesla", - написал Маск.

Он также добавил, что владельцы Tesla смогут дистанционно управлять машиной с телефона как большой радиоуправляемой игрушкой, но только если машина будет в поле зрения. Речь идет о всех моделях, выпущенных в течение последних двух лет.

Also, you'll be able to drive it from your phone remotely like a big RC car if in line of sight — Elon Musk (@elonmusk) 1 ноября 2018 г.

Сейчас все Tesla имеют базовую возможность вызова, что позволяет водителю с помощью смартфона передвинуть машину на дюйм вперед или назад, что облегчает парковку в очень узких местах.

К тому же, в течение уже двух лет компания рекламирует более амбициозный проект, когда водитель просто выходит из своей машины, а автомобиль самостоятельно ищет место и паркуется. Когда водитель "позовет" машину, она также самостоятельно за ним приедет. Журналисты издания Ars Technica видят в нынешних обновлениях первые шаги к воплощению этого замысла.

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