Как домашняя зверушка: Маск рассказал, что Tesla начнет "преследовать" своих хозяев
Об этом предприниматель сообщил в Twitter.
Car will drive to your phone location & follow you like a pet if you hold down вызов button on Tesla app— Elon Musk (@elonmusk) 1 ноября 2018 г.
"Автомобиль будет ездить за вами и вашим телефоном, как домашнее животное, если держать нажатой кнопку вызова в приложении Tesla", - написал Маск.
Он также добавил, что владельцы Tesla смогут дистанционно управлять машиной с телефона как большой радиоуправляемой игрушкой, но только если машина будет в поле зрения. Речь идет о всех моделях, выпущенных в течение последних двух лет.
Also, you'll be able to drive it from your phone remotely like a big RC car if in line of sight— Elon Musk (@elonmusk) 1 ноября 2018 г.
Сейчас все Tesla имеют базовую возможность вызова, что позволяет водителю с помощью смартфона передвинуть машину на дюйм вперед или назад, что облегчает парковку в очень узких местах.
К тому же, в течение уже двух лет компания рекламирует более амбициозный проект, когда водитель просто выходит из своей машины, а автомобиль самостоятельно ищет место и паркуется. Когда водитель "позовет" машину, она также самостоятельно за ним приедет. Журналисты издания Ars Technica видят в нынешних обновлениях первые шаги к воплощению этого замысла.
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- Британский суд лишил водительского удостоверения и приговорил к штрафу и общественным работам Бхавеша Пателя, который включил автопилот в своем электромобиле Tesla Model S и пересел на пассажирское сидение.
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