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Как домашняя зверушка: Маск рассказал, что Tesla начнет "преследовать" своих хозяев

Илон Маск анонсировал очередное обновление для Tesla: теперь у электрокаров появятся расширенные возможности управления через смартфон

Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

"Автомобиль будет ездить за вами и вашим телефоном, как домашнее животное, если держать нажатой кнопку вызова в приложении Tesla", - написал Маск.

Он также добавил, что владельцы Tesla смогут дистанционно управлять машиной с телефона как большой радиоуправляемой игрушкой, но только если машина будет в поле зрения. Речь идет о всех моделях, выпущенных в течение последних двух лет.

Сейчас все Tesla имеют базовую возможность вызова, что позволяет водителю с помощью смартфона передвинуть машину на дюйм вперед или назад, что облегчает парковку в очень узких местах.

К тому же, в течение уже двух лет компания рекламирует более амбициозный проект, когда водитель просто выходит из своей машины, а автомобиль самостоятельно ищет место и паркуется. Когда водитель "позовет" машину, она также самостоятельно за ним приедет. Журналисты издания Ars Technica видят в нынешних обновлениях первые шаги к воплощению этого замысла.

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