Гройсман пообещал повысить пенсии за месяц до выборов президента
Глава правительства поручил это сделать вновь назначенному руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу, сообщает пресс-служба Кабмина.
Также Гройсман напомнил о необходимости обеспечить повышение пенсий военнослужащим с 1 января 2019 года.
"Вам нужно в ближайшее время провести аудит Фонда. Две важнейшие задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта провести перерасчет и пенсий всех других категорий ", - сказал Гройсман.
Отметим, что 31 марта 2019 г. в Украине должны состояться президентские выборы.
В то же время Гройсман отметил, что стратегической для Пенсионного фонда остается задача по детенизации зарплат.
31 октября Кабинет министров освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса. Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 г. по октябрь 2018 года.
- Напомним, "Укрпочта" решила больше не заниматься доставкой пенсий в сельской местности с 1 января 2019 года.
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения доставки "Укрпочтой" пенсий украинцам.
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