Гройсман пообещал повысить пенсии за месяц до выборов президента

2 ноября, 2018, 07:45

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил с 1 марта 2019 года провести массовый автоматический перерасчет пенсий всем категориям пенсионеров

Глава правительства поручил это сделать вновь назначенному руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу, сообщает пресс-служба Кабмина.

Также Гройсман напомнил о необходимости обеспечить повышение пенсий военнослужащим с 1 января 2019 года.

"Вам нужно в ближайшее время провести аудит Фонда. Две важнейшие задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта провести перерасчет и пенсий всех других категорий ", - сказал Гройсман.

Отметим, что 31 марта 2019 г. в Украине должны состояться президентские выборы.

В то же время Гройсман отметил, что стратегической для Пенсионного фонда остается задача по детенизации зарплат.

31 октября Кабинет министров освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса. Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 г. по октябрь 2018 года.