ГПУ будет требовать в суде ареста активов Фирташа - Луценко
Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Первый Западный".
"Мы считаем, что у нас есть доказательства того, что бизнес-империя Фирташа серьезно не доплачивала определенные законом налоги, используя различные незаконные схемы уменьшения этих налогов. Поэтому, как только закончится экспертиза, а это может быть в ближайшие недели, зависит это не от меня, потому что экспертиза является независимой и подчиняется Министерству юстиции или Министерства внутренних дел, как только мы получим экспертное заключение об имеющихся убытках, мы наложим арест на большинство экономических субъектов этой бизнес-империи, которые находятся в Украине", - сообщил генпрокурор,
Луценко добавил, что если суммы нанесенного ущерба государству не будет хватать, то будут искать другие активы Фирташа, в том числе за рубежом. По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба более 1 млрд гривень.
По словам Луценко, это сложный процесс, так как он предполагает коммуникацию с зарубежными партнерами.
"Так, закон предусматривает, что неуплаченные налоги можно в полной мере компенсировать, после этого избежать лишения свободы", - заявил Луценко, отвечая на вопрос о том, будет ли Генпрокуратура предлагать Фирташу компенсировать ущерб, нанесенный госбюджету.
Читайте также: Фирташ возвращается: как работают новые газовые схемы на десятки миллиардов.
- Напомним, активисты "Демократичної сокири" завесили вход в НАБУ большим портретом Дмитрия Фирташа и требовали расследовать вероятные оборудки в облгазах.
По теме
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
По теме
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет