ГПУ будет требовать в суде ареста активов Фирташа - Луценко

2 ноября, 2018, 14:10

Генеральная прокуратура Украины обратится в суд о наложении ареста на активы Фирташа, после получения заключения о нанесении ущерба госбюджету в результате неуплаты налогов

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Первый Западный".

"Мы считаем, что у нас есть доказательства того, что бизнес-империя Фирташа серьезно не доплачивала определенные законом налоги, используя различные незаконные схемы уменьшения этих налогов. Поэтому, как только закончится экспертиза, а это может быть в ближайшие недели, зависит это не от меня, потому что экспертиза является независимой и подчиняется Министерству юстиции или Министерства внутренних дел, как только мы получим экспертное заключение об имеющихся убытках, мы наложим арест на большинство экономических субъектов этой бизнес-империи, которые находятся в Украине", - сообщил генпрокурор,

Луценко добавил, что если суммы нанесенного ущерба государству не будет хватать, то будут искать другие активы Фирташа, в том числе за рубежом. По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба более 1 млрд гривень.

По словам Луценко, это сложный процесс, так как он предполагает коммуникацию с зарубежными партнерами.

"Так, закон предусматривает, что неуплаченные налоги можно в полной мере компенсировать, после этого избежать лишения свободы", - заявил Луценко, отвечая на вопрос о том, будет ли Генпрокуратура предлагать Фирташу компенсировать ущерб, нанесенный госбюджету.

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