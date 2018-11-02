Государство Палау полностью запретило солнцезащитные кремы. Почему

2 ноября, 2018, 15:41

Республика Палау стала первым в мире государством, которое ввело полный запрет на ввоз и продажу большинства видов солнцезащитного крема

Как сообщает AFP, запрет начнет действовать с 1 января 2020 года.

Ограничения касаются солнцезащитных кремов, содержащих десять компонентов. В их числе оксибензон, октокрилен, октиноксат и парабены. Эти соединения ограничивают рост молодых кораллов и способствуют обесцвечиванию рифов.

Для предпринимателей нарушение запрета грозит штрафом в $1 тыс, а у туристов косметическое средство будут изымать при въезде в страну.

Палау, расположенное в западной части Тихого океана примерно на полпути между Австралией и Японией, считается одним из лучших в мире мест для дайвинга, но правительство обеспокоено тем, что его популярность острова дорого ему стоит.

Пресс-секретарь президента Томми Ременгесау сказал, что площадки для дайвинга обычно принимают около четырех лодок с туристами в час, и из-за этой интенсивности существуют опасения за судьбу рифов.

"Мы просто смотрим, что мы можем сделать, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в окружающую среду", - добавил он.