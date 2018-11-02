Государство Палау полностью запретило солнцезащитные кремы. Почему
Как сообщает AFP, запрет начнет действовать с 1 января 2020 года.
Ограничения касаются солнцезащитных кремов, содержащих десять компонентов. В их числе оксибензон, октокрилен, октиноксат и парабены. Эти соединения ограничивают рост молодых кораллов и способствуют обесцвечиванию рифов.
Для предпринимателей нарушение запрета грозит штрафом в $1 тыс, а у туристов косметическое средство будут изымать при въезде в страну.
Палау, расположенное в западной части Тихого океана примерно на полпути между Австралией и Японией, считается одним из лучших в мире мест для дайвинга, но правительство обеспокоено тем, что его популярность острова дорого ему стоит.
Пресс-секретарь президента Томми Ременгесау сказал, что площадки для дайвинга обычно принимают около четырех лодок с туристами в час, и из-за этой интенсивности существуют опасения за судьбу рифов.
"Мы просто смотрим, что мы можем сделать, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в окружающую среду", - добавил он.
- Ученые из Университета Монаша подсчитали, что к 2080 году уровень смертности от жары в тропических и субтропических регионах вырастет в пять раз.
- Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
- Таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят ли такой проект, остается непонятным
По теме
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
-
27 октября, 2018 Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин
По теме
Читайте также
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом