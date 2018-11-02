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Фирташ под НАБУ: активисты требуют расследовать вероятные оборудки в облгазах

Активисты "Демократичної сокири" завесили вход в НАБУ большим портретом Дмитрия Фирташа

Об этом рассказал Еспресо.TV один из организаторов акции Виктор Трегубов.

Активисты требуют вмешательства НАБУ в расследование вероятных сделок в облгазах. Речь идет о схеме, которая якобы позволяет облгазам получать больше газа, чем они могут оплатить. Долги таким образом перекладывают на государство.

По словам активистов, НАБУ до нынешнего времени отказывается расследовать данные о возможной сделке, потому что это не их подследственность.

Во время проведения акции никто не вышел к активистам из здания НАБУ.

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