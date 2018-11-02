Disney будет продавать 3D-пазлы украинской компании Ugears
Об этом пишут Wow News Today.
"Первый шаг сделал агент Disney, он оказался хорошим другом нашего дистрибьютора в США, они предложили нам разработать и изготовить модели для корпорации", - рассказал гендиректор Ugears Геннадий Шестак.
Во время переговоров Ugears дважды прошла аудит Disney - подготовка к первому состояла из 400 пунктов.
"Корпорация обращала внимание на прозрачность бизнеса, полную налоговую нагрузку, среднюю зарплату по предприятию и социальную атмосферу, в которой работают наши сотрудники (особенно работники цеха и склада). Также много требований совпадало со стандартами украинского Кзот", - комментирует Шестак.
По словам предпринимателя, Ugears - первая компания за последние 22 года, которой Disney разрешил оставить свой бренд на упаковке.
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