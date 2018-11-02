Disney будет продавать 3D-пазлы украинской компании Ugears

2 ноября, 2018, 17:19

Компания будет продавать четыре модели пазлов, созданные специально для Disney за $ 50 в 700 магазинов компании по всему миру

Об этом пишут Wow News Today.

"Первый шаг сделал агент Disney, он оказался хорошим другом нашего дистрибьютора в США, они предложили нам разработать и изготовить модели для корпорации", - рассказал гендиректор Ugears Геннадий Шестак.

Во время переговоров Ugears дважды прошла аудит Disney - подготовка к первому состояла из 400 пунктов.

"Корпорация обращала внимание на прозрачность бизнеса, полную налоговую нагрузку, среднюю зарплату по предприятию и социальную атмосферу, в которой работают наши сотрудники (особенно работники цеха и склада). Также много требований совпадало со стандартами украинского Кзот", - комментирует Шестак.

По словам предпринимателя, Ugears - первая компания за последние 22 года, которой Disney разрешил оставить свой бренд на упаковке.