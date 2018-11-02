Болгарские паспорта украинцам продавали за криптовалюту

2 ноября, 2018, 10:47

Украинцы, молдоване и македонцы платили болгарским чиновникам за получение гражданства и паспорта страны в криптовалюте

Об этом заявили 1 ноября в Генпрокуратуре Болгарии, передает издание NOVA.

За махинации с выдачей болгарских паспортов были арестованы руководитель болгарского Госагентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев, генеральный секретарь Красимир Томов и сотрудник ведомства Марк Стойов.

"Петр Харалампиев, Красимир Томов и Марко Стойов арестованы за махинации с выдачей болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии", - сообщил главный прокурор страны Иван Гешев.

Арестованные утверждают, что у правоохранителей нет доказательств несанкционированных платежей.

"Подкуп был в криптовалюте, у нас есть доказательства", - ответил генпрокурор.

Несмотря на это, вице-премьер-министр Болгарии Валерий Симеонов заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала в агентстве.