Болгарские паспорта украинцам продавали за криптовалюту
Об этом заявили 1 ноября в Генпрокуратуре Болгарии, передает издание NOVA.
За махинации с выдачей болгарских паспортов были арестованы руководитель болгарского Госагентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев, генеральный секретарь Красимир Томов и сотрудник ведомства Марк Стойов.
"Петр Харалампиев, Красимир Томов и Марко Стойов арестованы за махинации с выдачей болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии", - сообщил главный прокурор страны Иван Гешев.
Арестованные утверждают, что у правоохранителей нет доказательств несанкционированных платежей.
"Подкуп был в криптовалюте, у нас есть доказательства", - ответил генпрокурор.
Несмотря на это, вице-премьер-министр Болгарии Валерий Симеонов заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала в агентстве.
- Напомним, 30 октября в Болгарии задержали около 20 человек за продажу паспортов украинцам.
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