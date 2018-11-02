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Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели нашли корпус самолета


фото: Detik News
Спасатели нашли корпус самолета Boeing, разбившегося в Индонезии

Об этом сообщает индонезийское издание Detik News.

Контр-адмирал Юдо-Маргоно заявил, что найден корпус самолета Lion Air PK-LQP. По его словам, фюзеляж практически разрушен.

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Также нашли двигатель и шасси. Он добавил, что для поднятия деталей самолета с морского дна привлекут тяжелую технику.

Напомним, в Индонезии разбился Boeing авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), на борту было 189 человек.

 

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