Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели нашли корпус самолета
2 ноября, 2018, 12:26
Спасатели нашли корпус самолета Boeing, разбившегося в Индонезии
Об этом сообщает индонезийское издание Detik News.
Контр-адмирал Юдо-Маргоно заявил, что найден корпус самолета Lion Air PK-LQP. По его словам, фюзеляж практически разрушен.
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Также нашли двигатель и шасси. Он добавил, что для поднятия деталей самолета с морского дна привлекут тяжелую технику.
Напомним, в Индонезии разбился Boeing авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты (Индонезия), на борту было 189 человек.
- 1 ноября нашли "черный ящик" самолета
- Появились фото и видео с места падения Boeing в Индонезии спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.
- Позже директор компании Lion Air сообщил, что самолет, который упал в море после вылета из Джакарты, на предыдущем рейсе имел техническую проблему.
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