Автор "Капитошки" отсудила 500 тыс. у производителей пирожных
2 ноября, 2018, 12:13
Создатель персонажа "Капитошки" из одноименного мультфильма Наталья Гузеева отсудила 500 тыс. грн у одесских производителей хлебобулочных изделий
Об этом сообщила пресс-служба Киевского районного суда города Одессы.
Гузеева подавала иск в суд за нарушение авторских прав. Суд полностью удовлетворил иск автора, поскольку в 1979 году Гузеева создала литературное произведение "Капитошка" и "получила авторские неимущественные и исключительные имущественные права на него".
Согласно сообщению, Гузеева подала иск в январе 2016 года на одесских производителей хлебобулочной продукции, которые использовали название ее произведения для своей продукции. Производители назвали пирожные "Картошка-Капитошка с кокосовой стружкой" и "Картошка-Капитошка обсыпанная".
- Ранее сообщалось, что Гузеева отсудила у ривненского ресторана 37 тыс. грн за незаконное использование в названии салата имени своего героя "Капитошка".
- Кроме того, Гузеевой уплатило 420 тыс. грн компенсации издательство, которое напечатало детскую книгу с изображениями героя мультфильма.
- В 2017 году Печерский районный суд Киева обязал производителей надувных батутов и календарей выплатить Гузеевой 150 тыс. грн компенсации за нелицензионное использование названия "Капитошка" и образа этого персонажа.
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