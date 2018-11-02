Автор "Капитошки" отсудила 500 тыс. у производителей пирожных

2 ноября, 2018, 12:13

Создатель персонажа "Капитошки" из одноименного мультфильма Наталья Гузеева отсудила 500 тыс. грн у одесских производителей хлебобулочных изделий

Об этом сообщила пресс-служба Киевского районного суда города Одессы.

Гузеева подавала иск в суд за нарушение авторских прав. Суд полностью удовлетворил иск автора, поскольку в 1979 году Гузеева создала литературное произведение "Капитошка" и "получила авторские неимущественные и исключительные имущественные права на него".

Согласно сообщению, Гузеева подала иск в январе 2016 года на одесских производителей хлебобулочной продукции, которые использовали название ее произведения для своей продукции. Производители назвали пирожные "Картошка-Капитошка с кокосовой стружкой" и "Картошка-Капитошка обсыпанная".