 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Автор "Капитошки" отсудила 500 тыс. у производителей пирожных

Создатель персонажа "Капитошки" из одноименного мультфильма Наталья Гузеева отсудила 500 тыс. грн у одесских производителей хлебобулочных изделий

Об этом сообщила пресс-служба Киевского районного суда города Одессы.

Гузеева подавала иск в суд за нарушение авторских прав. Суд полностью удовлетворил иск автора, поскольку в 1979 году Гузеева создала литературное произведение "Капитошка" и "получила авторские неимущественные и исключительные имущественные права на него".

Согласно сообщению, Гузеева подала иск в январе 2016 года на одесских производителей хлебобулочной продукции, которые использовали название ее произведения для своей продукции. Производители назвали пирожные "Картошка-Капитошка с кокосовой стружкой" и "Картошка-Капитошка обсыпанная".

  • Ранее сообщалось, что Гузеева отсудила у ривненского ресторана 37 тыс. грн за незаконное использование в названии салата имени своего героя "Капитошка".
  • Кроме того, Гузеевой уплатило 420 тыс. грн компенсации издательство, которое напечатало детскую книгу с изображениями героя мультфильма.
  • В 2017 году Печерский районный суд Киева обязал производителей надувных батутов и календарей выплатить Гузеевой 150 тыс. грн компенсации за нелицензионное использование названия "Капитошка" и образа этого персонажа.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2018 пятница

больше новостей

2 ноября, 2018 пятница

1 ноября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать