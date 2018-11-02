5 курьезов недели: от монахини, которая пошла в порно, до хэллоуинских белок-грабителей

2 ноября, 2018, 19:30

Монахиня-порноактриса, символ любви в виде отрезанного пупка и мрачная тайна Диснейленда: мы выбрали 5 самых курьезных новостей этой недели

Мексиканка отрезала себе пупок и подарила парню

23-летняя мексиканка Паулина Касильяс Ландерос из Гвадалахары вырезала себе пупок, чтобы подарить своему парню на знак "вечной любви". По ее мнению, эта часть символизирует "то, что делает нас людьми", поэтому она подарила кусок тела парню Даниэлю, с которым встречалась в 2015 году.

Теперь девушка жалеет о решении отрезать пупок и описывает его как "неразумное" и "импульсивное". Кусок своего тела девушка упаковала в маленькую коробку вместе с запиской "Я люблю тебя". Она уверена, что парень навсегда сохранит пакет, ведь "он знает смысл этого поступка". Подробнее о том, почему Паулина так поступила, вы можете прочитать здесь. Белки-грабители: как американские горожане страдали от животных на Хэллоуин В США на Хэллоуин были "ужасы": белки по всей стране тщательно поедали праздничные тыквы, в которых домовладельцы вырезали страшные "лица". Животные сделали их еще "страшнее"

Смешно, однако ученые предупреждают: такое поведение белок может быть сигналом о недостаточном количестве для них еды, ведь они, как правило, охотятся за орехами.

Пользователи соцсетей массово делились фото "белкоапокалипсиса" в Twitter.

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my dad keeps sending me pictures of squirrels eating the pumpkins on our front porch pic.twitter.com/66F045mwAl — SpooKay ft. Pitbull (@kayle_chips) 29 октября 2018 г.

@newhot899 re: eating pumpkins Is it going to be a harsh winter or what? Squirrels are nuts this year! #Winteriscoming pic.twitter.com/KWHsaPxAG7 — hathamark (@hathamark) 31 октября 2018 г.

Больше фото и видео с хэллоуинскими "ворами" можно просмотреть по ссылке.

Из монахини в порно: как одна девушка кардинально изменила свою карьеру

Колумбийка Иуду Пинеда еще с детства была приобщена к церкви. Когда ей было 10 лет, в ее школу пришли монахини - и тогда девушка поняла, что тоже хочет пойти этим путем. Она присоединилась к монастырю и училась там более 8 лет.

Несмотря на любовь девушки к церкви и ее учения, девушка решила искать себе работу в другом месте, из-за своей любви к учителю теологии. Тогда она поняла, что это призвание - не для нее, и сама она не сможет счастливо жить без мужчин.

Фото 18+

Уйдя из монастыря, девушка познакомилась с агентом, который отбирал веб-кам моделей, и приняла его предложение. Сейчас бывшая монахиня работает на одном из онлайн-ресурсов для взрослых, а свою работу называет порядочной и артистической. "В этом нет ничего плохого", - говорит девушка.

Полную историю о том, что произошло с экс-монахиней и ходит ли она до сих пор в церковь, можно прочитать здесь.

Не счастливый Диснейленд: как поклонники парка "остаются" там после смерти

В течение 11 лет ходили слухи о том, что иногда поклонники Disney хотят "остаться" в парке развлечений Диснейленд навсегда - даже после смерти. Оказывается, им это удается: посетители иногда развеивают в парках прах умерших близких.

Попасть в парк с прахом умершего человека несложно: его часто прячут в небольших коробочках от таблеток или просто полиэтиленовых пакетах, проносят в сумках и кошельках и развеивают в выбранном месте.

Если это замечают работники парка, то гостя выпроваживают и передают офицерам полиции, ведь рассеивание праха на территории частных владений без специального разрешения является незаконным в США и наказывается штрафом за нарушение общественного правопорядка.

Подробнее о том, чем убирают парк после таких обрядов и какой секретный код придумали для таких событий, можно прочитать по ссылке.

Маск рассказал о Tesla, которая будет "преследовать" своих хозяев

"Автомобиль будет ездить за вами и вашим телефоном, как домашнее животное, если вы будете удерживать кнопку вызова в приложении Tesla", - написал Маск в Twitter.

Он также добавил, что владельцы Tesla смогут дистанционно управлять машиной с телефона как большой радиоуправляемой игрушкой, но только если автомобиль будет в поле зрения. Речь идет о всех моделях, выпущенных в течение последних двух лет.

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Сейчас все Tesla имеют базовую возможность вызова, что позволяет водителю с помощью смартфона передвинуть машину на дюйм вперед или назад. Это облегчает парковку в очень узких местах. Однако на уме у предпринимателя куда более амбициозный проект, которому в мире нет аналогов - подробнее об этом можно прочитать здесь.