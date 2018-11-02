147 нападений на журналистов в этом году: медиа и правозащитники требуют гарантий безопасности и наказания виновных

2 ноября, 2018, 20:14

Представители медийных и правозащитных организаций обратились к украинской власти с требованиями гарантировать журналистам безопасность работы, расследовать преступления против свободы слова и наказать нападавших на сотрудников СМИ

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

Еспресо.TV приводит полный текст заявления.

Мы, представители медийных и правозащитных организаций, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, обращаемся к органам государственной власти с требованиями гарантий безопасности журналистов, расследования преступлений и наказания нападавших на журналистов и СМИ.

По данным Института массовой информации, за 10 месяцев 2018 года в целом был зафиксирован 201 случай нарушений свободы слова, из них 147 случаев касались именно физической агрессии в отношении журналистов.

Мы убеждены, что власть должна обращать больше внимания на тщательные и беспристрастные расследования всех случаев насилия в отношении журналистов и СМИ. К сожалению, статистика является все более тревожной и свидетельствует о том, что подавляющее большинство физических нападений на журналистов не расследуются.

До сих пор нераскрытыми остаются такие чрезвычайно резонансные дела, как убийство журналиста Павла Шеремета. Лишь частично удалось добиться правосудия в деле Георгия Гонгадзе - заказчики преступления все еще неизвестны и безнаказанные.

Среди случаев за 2018 год: в Одессе напали на оператора канала "Круг" и разбили камеру; на Полтавщине в помещении сельсовета журналистке сломали нос; в Киеве избили и ограбили журналиста ICTV; в столкновениях под домом Сергея Левочкина разбили голову журналисту "Газеты.uа" в Ужгороде владелец кинотеатра избил журналиста, который снимал конфликт в учреждении; в Днепре во время съемок напали на журналистку 34-го канала; в Николаеве депутат райсовета избил журналиста; на съемочную группу "112 Украина" напали во время съемок сюжета о интернате и тому подобное.

Медиа-организации призывают правоохранительные органы активизировать процесс борьбы с безнаказанностью и восстановить активную работу соответствующих рабочих групп как эффективных площадок контроля за состоянием расследований. Напоминаем, что власть демократической и европейской страны должна системно прилагать усилия, чтобы гарантировать безопасность журналистов и право граждан на информацию.

Кроме того, мы призываем пострадавших журналистов, операторов, фотографов обязательно подавать заявления в правоохранительные органы в случае препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, поскольку это покажет властным органам реальную картину с безнаказанностью в Украине и увеличит публичное давление на правоохранительную систему, которая должна обеспечивать надлежащее правосудие.

В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы также напоминаем международному сообществу, а тем организациям, которые опекают свободой слова и безопасностью журналистов, о чрезвычайно угрожающем положении независимых журналистов в аннексированном Россией Крыму и на неподконтрольных Украине территориях на Донбассе. В частности, журналист Николай Семена получил приговор в виде "запрета" заниматься профессией, а журналист Станислав Асеев (Васин), который был похищен российскими боевиками в Донецке в июне 2017 года, до сих пор находится в плену так называемой "ДНР". Мы также напоминаем о незаконном аресте украинского журналиста Романа Сущенко в России по обвинению в "шпионаже". Роман Сущенко вместе с режиссером Олегом Сенцовым стали фактически заложниками российской власти.

Мы призываем власть и международные организации использовать все возможные инструменты, чтобы способствовать немедленному освобождению украинских журналистов, которые удерживаются в России и на оккупированных территориях, и расследовать преступления против журналистов, совершенных на территории Украины.

ГО "Институт массовой информации"

ОО "Детектор медиа"

ОО "Центр информации о правах человека"

Институт демократии им. Пилипа Орлика

ОО "Центр демократии и верховенства права" (ЦЕДЕМ)

ОО "Платформа прав человека"

Институт развития региональной прессы